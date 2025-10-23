Депутата Госдумы застали за посторонним занятием во время обсуждения бюджета

Депутата ГД Федяева застали за чтением мемуаров нацистского офицера на заседании

Депутата Госдумы (ГД) Павла Федяева застали за чтением мемуаров нацистского офицера Рудольфа Петерсхагена на заседании нижней палаты парламента во время обсуждения бюджета страны. Об этом сообщил в Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Как рассказал журналист, за посторонним занятием Федяева застал его коллега фотограф Павел Баранов — он сделал несколько снимков парламентария, отвлекающегося от обсуждения важного документа. «За интересный и совсем немейнстримный выбор литературы — однозначно уважение. А за внимание к федеральному бюджету — вопросы», — подписал Юнашев снимки с Федяевым.

Рудольф Петерсхаген — офицер Вермахта, сражавшийся в Великую Отечественную войну против советских войск под Харьковом и в Сталинграде. После эвакуации из окружения он был признан негодным к строевой службе, переосмыслил отношение к Третьему рейху и, когда стал комендантом города Грайфсвальд, сдал его армии СССР без боя. После войны он был помещен в тюрьму в американской зоне оккупации Германии, а после освобождения доживал в качестве почетного гражданина Гайфсвальда уже на территории ГДР. Там он написал мемуары, которые озаглавил «Мятежная совесть».

