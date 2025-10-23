Лавров раскрыл желание России в отношении ООН

Лавров: Россия выступает за повышение роли Глобального Юга и Востока в ООН

Россия выступает за реформирование ООН, предполагающее повышение роли стран Глобального Юга и Востока в организации. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Давно очевидно, что Всемирная организация, основанная 80 лет назад в кардинально иных геополитических условиях, сегодня уже не в полной мере отражает международный баланс сил и требует реформы», — пояснил российский дипломат.

Лавров также отметил, что «страны коллективного Запада» в секретариате ООН «сильно перепредставлены».

«Зачастую они игнорируют принцип беспристрастности и пользуются административным ресурсом, чтобы нахраписто продвигать свои национальные подходы», — добавил он, подчеркнув, что российская сторона выступает за исправление сложившейся ситуации «во имя раскрытия созидательного потенциала Объединенных Наций».

Ранее Лавров заявил, что страны НАТО и Евросоюза игнорируют Устава ООН, а также по-прежнему стремятся реализовать свои неоколониальные амбиции.