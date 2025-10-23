Машины ушедшего из России автогиганта стали загораться на ходу

Shot: BMW Х7 с трехлитровым дизельным двигателем стали загораться на ходу

О неожиданной способности автомобилей ушедшего из России автогиганта сообщает Telegram-канал Shot.

Как отмечают источники, автомобили с корейской системой рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR) могут сбоить и самопроизвольно загораться. За рубежом такие машины уже признали бракованными. По словам бывшего владельца дизельного BMW Х7, его машина стала жертвой корейского EGR спустя три года. По словам мужчины, он прошел техобслуживание за две недели до воспламенения.

Выяснилось, что на официальном сайте британского представительства BMW машина пострадавшего попала в перечень автомобилей, у которых могли быть проблемы с EGR или воспламеняющимися отложениями в системе впуска. В сервисных центрах, где обслуживают марку, заявили, что подобные случаи не редки в России. Первый симптом проблемы — повышенный расход антифриза. Возгорание может произойти в самом крайнем случае, когда проблема с EGR максимально запущена, предупреждают эксперты.

Автомобили BMW уже столкнулись с неожиданной проблемой, когда у них стали самоуничтожаться люки при движении на большой скорости. По словам одного из водителей, при движении на скорости 128 километров в час неожиданно раздался громкий звук. Он был похож на небольшой взрыв. После этого водитель увидел над головой разбитый вдребезги люк. Избежать ранений от осколков помог солнцезащитный козырек.