Мэра российского города отстранили от должности по одной причине

Мэра Рязани Виталия Артемова отстранили от должности по одной причине. Как пишет Telegram-канал «Рязань news», российского чиновника отстранили для проверки соответствия доходов и расходов до 20 декабря 2025 года.
По данным портала «Рязанские новости», такое решение было принято городской думой.
До этого сообщалось, что отсудивший деньги у пенсионерки бывший мэр Салавата Игорь Миронов получил три года лишения свободы.
Еще раньше Генпрокуратура увеличила до одного миллиарда рублей сумму взысканий по иску к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву.