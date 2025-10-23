Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 23 октября 2025Россия

Мэра российского города отстранили от должности по одной причине

Мэра Рязани Артемова отстранили от должности для проверки соответствия доходов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мэра Рязани Виталия Артемова отстранили от должности по одной причине. Как пишет Telegram-канал «Рязань news», российского чиновника отстранили для проверки соответствия доходов и расходов до 20 декабря 2025 года.

По данным портала «Рязанские новости», такое решение было принято городской думой.

До этого сообщалось, что отсудивший деньги у пенсионерки бывший мэр Салавата Игорь Миронов получил три года лишения свободы.

Еще раньше Генпрокуратура увеличила до одного миллиарда рублей сумму взысканий по иску к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?

    В России объяснили изменение подхода США к урегулированию украинского конфликта

    Погибшего в Запорожской области российского военкора посмертно наградили орденом

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    В России захотели ввести еще один обязательный предмет для сдачи ЕГЭ

    В России объяснили причины отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Ушедший из России автогигант уволит сотни сотрудников из-за кризиса

    Всадники в масках напали на пожилых россиян после замечания

    В МИД России раскрыли ожидания от нового премьера Японии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости