Мэра российского города отстранили от должности по одной причине

Мэра Рязани Артемова отстранили от должности для проверки соответствия доходов

Мэра Рязани Виталия Артемова отстранили от должности по одной причине. Как пишет Telegram-канал «Рязань news», российского чиновника отстранили для проверки соответствия доходов и расходов до 20 декабря 2025 года.

По данным портала «Рязанские новости», такое решение было принято городской думой.

До этого сообщалось, что отсудивший деньги у пенсионерки бывший мэр Салавата Игорь Миронов получил три года лишения свободы.

Еще раньше Генпрокуратура увеличила до одного миллиарда рублей сумму взысканий по иску к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву.