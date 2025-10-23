Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:38, 23 октября 2025Россия

На уволившего с матом подчиненного российского губернатора поступила жалоба

«Ведомости»: На самарского главу Федорищева поступила жалоба в комиссию по этике
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в середине октября с матом уволившего подчиненного — главу Кинельского района Юрия Жидкова, поступила жалоба в комиссию по этике регионального отделения «Единой России». Об этом стало известно «Ведомостям».

Один из источников издания рассказал, что многие в партии были шокированы поведением Федорищева. Собеседник напомнил, что у уволенного Жидкова есть проблемы со здоровьем, кроме того, он не слишком рвался в чиновничье кресло.

Ответственный секретарь комиссии по этике, замглавы фракции единороссов в Госдуме Евгений Ревенко отметил, что пока ничего не знает о жалобе на самарского губернатора, поскольку «занят бюджетом». Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании 22 октября приняла проект федерального бюджета на три года в первом чтении.

До этого сообщалось, что исполнять обязанности уволенного главы Кинельского района Самарской области стал его первый заместитель Дмитрий Григошкин.

14 октября в соцсетях распространилось видео, на котором губернатор Самарской области с матом объявил Жидкову, что тот уволен. Это произошло после того, как глава региона заметил возле школы камень с табличкой о героях Великой Отечественной войны.

Впоследствии Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом. Тогда как глава Самарской области извинился за саму форму увольнения, ставшую поводом для скандала и общественного резонанса.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

    Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

    Страны ЕС переругались из-за российских активов

    Арестованного французского велосипедиста признали виновным и освободили в зале суда

    К Волчанску перебросили личный состав спецрот ВСУ

    В Молдавии открыли кладбище пособников Гитлера

    Российскую школьницу более пяти часов удерживали в магазине по одной причине

    Бывший премьер Украины объяснил отсутствие массовых выступлений в Одессе

    В российском регионе выросло число отравившихся едой

    Уехавшая на гастроли Верка Сердючка заработала Зеленскому сотни миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости