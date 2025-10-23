На уволившего с матом подчиненного российского губернатора поступила жалоба

«Ведомости»: На самарского главу Федорищева поступила жалоба в комиссию по этике

На губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в середине октября с матом уволившего подчиненного — главу Кинельского района Юрия Жидкова, поступила жалоба в комиссию по этике регионального отделения «Единой России». Об этом стало известно «Ведомостям».

Один из источников издания рассказал, что многие в партии были шокированы поведением Федорищева. Собеседник напомнил, что у уволенного Жидкова есть проблемы со здоровьем, кроме того, он не слишком рвался в чиновничье кресло.

Ответственный секретарь комиссии по этике, замглавы фракции единороссов в Госдуме Евгений Ревенко отметил, что пока ничего не знает о жалобе на самарского губернатора, поскольку «занят бюджетом». Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании 22 октября приняла проект федерального бюджета на три года в первом чтении.

До этого сообщалось, что исполнять обязанности уволенного главы Кинельского района Самарской области стал его первый заместитель Дмитрий Григошкин.

14 октября в соцсетях распространилось видео, на котором губернатор Самарской области с матом объявил Жидкову, что тот уволен. Это произошло после того, как глава региона заметил возле школы камень с табличкой о героях Великой Отечественной войны.

Впоследствии Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом. Тогда как глава Самарской области извинился за саму форму увольнения, ставшую поводом для скандала и общественного резонанса.