17:30, 23 октября 2025Забота о себе

Назван неочевидный способ остановить приступ тревожности

Психиатр Уильямс: Кислый вкус помогает улучшить настроение и уменьшить стресс
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Azerbaijan_stockers / Freepik

Конфеты с выраженным кислым вкусом помогают быстро остановить приступ тревожности. Этот неочевидный способ восстановить эмоциональное равновесие назвал профессор психиатрии из Университета Глазго (Великобритания) Крис Уильямс в беседе с HuffPost.

Уильямс заявил, что кислые конфеты помогают не только при тревоге. Они также могут на время улучшить настроение и уменьшить стресс. По его словам, секрет в том, что кислый вкус отвлекает мозг от тяжелых мыслей и переживаний и переключает его на другие раздражители.

Профессор также отметил, что тревожность хорошо поддается эффекту плацебо. «То есть если человек верит, что кислые конфеты помогают справиться с тревогой, то на время это и правда сработает», — считает психиатр.

Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Наконец, по словам профессора, действие кислых леденцов может объясняться тем, что сильный кислый вкус провоцирует выброс дофамина, который на время улучшает настроение. «Если следовать этой логике, то такой же эффект будут иметь любые продукты с кислым или острым вкусом, например карри. Однако надо понимать, что это теория, не подтвержденная научными данными», — подчеркнул Уильямс.

Он добавил, что такой способ можно иногда применять в момент острой тревоги, но эффективнее освоить техники из когнитивно-поведенческой терапии, решить доставляющие беспокойство вопросы и поддерживать крепкие эмоциональные связи с другими людьми.

Ранее психотерапевт Анна Ланкастер рассказала, что в Великобритании люди стали собираться в парках и кричать, чтобы снять стресс. По ее мнению, этот тренд демонстрирует высокий уровень стресса у людей и нехватку социальных связей.

