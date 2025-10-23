Ценности
13:51, 23 октября 2025

Названа самая стильная знаменитая женщина

Редакторы GQ назвали актрису Зои Кравиц самой стильной знаменитой женщиной
Мария Винар

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Редакторы GQ назвали самую стильную знаменитую женщину. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, первое место в рейтинге заняла американская актриса Зои Кравиц. «Гардероб Кравиц минималистичный, облегающий и немного эксцентричный. В нем прозрачные платья-комбинации, полосатые костюмы Saint Laurent, мюли Manolo и потертые футболки с шортами», — отметили журналисты.

Кроме того, в список самых модных звезд попали певец Джастин Бибер, игрок в американский футбол Стефон Диггс, модельер Марк Джейкобс и шеф-повар Мэтти Мэтисон.

В июле российский стилист Николай Овечкин назвал самую стильную и не стильную российскую знаменитость. Так, среди удачно одевающихся оказались актрисы Светлана Ходченкова и Рената Литвинова, блогерша Анастасия Ивлеева и манекенщица Елена Перминова.

