Названа самая стильная знаменитая женщина

Редакторы GQ назвали самую стильную знаменитую женщину. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, первое место в рейтинге заняла американская актриса Зои Кравиц. «Гардероб Кравиц минималистичный, облегающий и немного эксцентричный. В нем прозрачные платья-комбинации, полосатые костюмы Saint Laurent, мюли Manolo и потертые футболки с шортами», — отметили журналисты.

Кроме того, в список самых модных звезд попали певец Джастин Бибер, игрок в американский футбол Стефон Диггс, модельер Марк Джейкобс и шеф-повар Мэтти Мэтисон.

В июле российский стилист Николай Овечкин назвал самую стильную и не стильную российскую знаменитость. Так, среди удачно одевающихся оказались актрисы Светлана Ходченкова и Рената Литвинова, блогерша Анастасия Ивлеева и манекенщица Елена Перминова.