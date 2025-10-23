Новый пакет санкций ЕС запретил оказывать туристические услуги в России

МИД Эстонии: Санкции ЕС запретили оказывать туристические услуги в России

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) запретил оказывать туристические услуги в России. Об этом рассказал министр иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна, его слова приводятся на сайте ведомства.

Уточняется, что такое решение было принято для сокращения российских доходов. Также санкции против сферы туризма помогут предотвратить необязательные поездки в РФ. В министерстве подчеркнули, что это необходимо на фоне «риска задержаний граждан ЕС».

При этом визовые ограничения в новый пакет санкций не вошли.

Принятие 19-го пакета затянулось на несколько недель из-за возражений со стороны Венгрии, Словакии, а также присоединившейся к ним Австрии. Однако и итоге все претензии к санкциям были сняты.