15:52, 23 октября 2025Силовые структуры

Оглашен приговор похитителям итальянца в Москве

Суд дал до 11 лет колонии четверым похитителям итальянца Гуидотти в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

2-й Западный окружной военный суд в Москве огласил приговор четверым похитителям гражданина Италии Стефано Гуидотти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России и прокуратуре.

За похищение человека и разбой подсудимые получили от 9 до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Среди них бывший военный Али Зейналов, его сообщники Азиз Курбанов, Залумхан Ибрагимов и Надир Абалов, уточняет ТАСС. На суде они раскаялись и заявили, что познакомились друг с другом якобы в день похищения итальянца. По их словам, целью захвата был его телефон с контактами владельцев промышленных групп химической отрасли Италии и Европы.

Следствие и суд установили, что похищение итальянца заказал в мае 2024 года бизнесмен, находящийся за границей, чтобы оказать давление на руководство его компании и возобновить с ней финансовые отношения. Заказчик нанял родственника и трех знакомых, которым выдал 800 тысяч рублей в качестве аванса и на подготовку похищения.

Похитители стали следить за Гуидотти, приготовили наручники, камуфлированную одежду, арендовали автомобиль и сняли дом в Брянской области, куда собирались доставить заложника. Утром 28 июня 2024 года на улице Садовая-Триумфальная в центре Москвы преступники напали на итальянца и, угрожая пистолетом, затащили в машину, надели наручники и мешок на голову. Похищенного заставили позвонить начальнику, сообщить ему о задержании правоохранительными органами и связаться с заказчиком похищения для решения вопроса об освобождении.

Гуидотти привезли в дом, приковали к тумбочке, но вскоре его освободили полицейские.

    Все новости