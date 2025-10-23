Ценности
Олимпийская чемпионка дала отпор высмеявшим ее рост хейтерам

Гимнастка Суниса Ли призвала хейтеров перестать издеваться над ее ростом
Мария Винар

Кадр: @sunisalee_

Американская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Суниса Ли дала отпор хейтерам, которые высмеяли ее рост после участия в показе бельевого бренда Victoria's Secret. Соответствующее видео появилось в ее TikTok.

Известно, что 22-летняя спортсменка вышла на подиум в ультракоротких черных шортах и розовом топе, из-под которого торчал кружевной бюстгальтер. Однако, как отмечает издание Page Six, поклонники отрицательно отреагировали на ее дефиле. По их мнению, она не подходит для модельной карьеры из-за роста.

В связи с этим девушка решила ответить тем, кто негативно высказывался о ее внешности. Так, Ли записала ролик, в котором призвала их прекратить насмешки в ее адрес. На размещенных кадрах она позировала в черной облегающей майке без рукавов и темно-синих джинсах с низкой посадкой. «Ребята, можете ли вы перестать издеваться надо мной? Ведь так здорово быть молодой, веселиться и быть успешной. Да, я такая, успешная», — подписала знаменитость видео.

Ранее сообщалось, что американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра приняла участие в показе Victoria's Secret и вызвала споры в сети.

.
