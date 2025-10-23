Олимпийская чемпионка дала отпор высмеявшим ее рост хейтерам

Гимнастка Суниса Ли призвала хейтеров перестать издеваться над ее ростом

Американская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Суниса Ли дала отпор хейтерам, которые высмеяли ее рост после участия в показе бельевого бренда Victoria's Secret. Соответствующее видео появилось в ее TikTok.

Известно, что 22-летняя спортсменка вышла на подиум в ультракоротких черных шортах и розовом топе, из-под которого торчал кружевной бюстгальтер. Однако, как отмечает издание Page Six, поклонники отрицательно отреагировали на ее дефиле. По их мнению, она не подходит для модельной карьеры из-за роста.

В связи с этим девушка решила ответить тем, кто негативно высказывался о ее внешности. Так, Ли записала ролик, в котором призвала их прекратить насмешки в ее адрес. На размещенных кадрах она позировала в черной облегающей майке без рукавов и темно-синих джинсах с низкой посадкой. «Ребята, можете ли вы перестать издеваться надо мной? Ведь так здорово быть молодой, веселиться и быть успешной. Да, я такая, успешная», — подписала знаменитость видео.

