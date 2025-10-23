Мир
23:20, 23 октября 2025

Орбан сделает ЕС предложение по России

Орбан заявил, что предложит ЕС начать переговоры с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marton Monus / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложит лидерам стран Европейского союза (ЕС) не принимать никаких решений по Украине, так как возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште сохраняется. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Patriota.

По его словам, ЕС находится в «странной ситуации», к которой следует отнестись со всей ответственностью. Он подчеркнул, что Брюсселю не следует срывать возможное мирное соглашение необдуманными действиями.

«Есть еще одна вещь, которую я предлагаю уже давно на каждой встрече. Я сделаю это и сегодня, хотя они никогда этого не примут. Речь о том, чтобы ЕС самостоятельно начал переговоры с Россией», — сказал он.

Ранее Орбан заявил, что в Европе не будет экономического роста, пока идет конфликт на Украине. «Деньги европейцев рекой текут на Украину, а взамен мы получаем высокие цены на энергоносители, военную инфляцию, балансирующие на грани краха национальные экономики», — сказал политик.

