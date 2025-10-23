Культура
16:16, 23 октября 2025Культура

Паша Техник записал фит с Бьянкой

Рэпер Паша Техник записал совместную песню с Бьянкой незадолго до кончины
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Техник, записал совместную композицию с певицей Бьянкой (настоящее имя Татьяна Липницкая) незадолго перед своей кончиной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, Техник предложил совместный трек Липницкой за три месяца до трагедии. Артистка записала свою партию, но песню не успели выпустить. Сообщается, что Бьянка расторгла контракт и попросила не использовать ее голос в композиции.

В то же время, продюсеры рэпера сообщили, что песня выйдет, но после того, как будет записана партия другой певицы. Кто именно это будет, не сообщается.

Ранее стало известно, что долг рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Техник, размером в 20 тысяч рублей придется выплатить его наследникам.

