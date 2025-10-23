Погибшего в Запорожской области российского военкора посмертно наградили орденом

Погибшего в Запорожье военкора Зуева посмертно наградили орденом Мужества

Военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева посмертно наградили орденом Мужества. Об этом говорится на сайте агентства.

Во время прощания с журналистом, которое проходит в Тюмени, было объявлено, что указом президента России Владимира Путина Зуева наградили орденом Мужества.

Уточнялось, что церемония вручения посмертной награды пройдет отдельно.

Ранее на гибель Зуева отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее преступлением и заявил, что виновные должны быть наказаны.

Вечером 16 октября стало известно, что Зуев погиб в Запорожской области, выполняя редакционное задание. Уточнялось, что журналиста атаковал украинский беспилотник. Его коллега, журналист РИА Новости Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

В 2023 году Зуев начал работать в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы агентства в Донецкой народной республике (ДНР). В марте 2025 года ему объявили благодарность президента России.