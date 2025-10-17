Бывший СССР
В Кремле высказались о гибели военкора Зуева

Песков: Виновные за гибель журналиста Зуева понесут ответственность
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Colonelcassad

Виновные в гибели журналиста, военного корреспондента Ивана Зуева понесут ответственность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это преступление. Конечно же, виновные должны понести ответственность», — сообщил представитель Кремля.

16 октября стало известно, что Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

На гибель Ивана Зуева также отреагировали в Министерстве иностранных дел России. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар ВСУ по журналистам циничным нарушением норм международного гуманитарного права.

