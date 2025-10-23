Россия
Появилась новая версия о причинах взрыва на заводе в Челябинской области

RT: Взрыв на заводе в Копейске мог произойти из-за детонации боеприпасов
Взрыв на заводе в Копейске Челябинской области мог произойти из-за детонации боеприпасов. Новая версия о причинах происшествия появилась в Telegram-канале RT.

Источник издания сообщил, что предприятие является оборонным — на нем хранится оружие, а также при производстве используются взрывчатые вещества.

По данным RT, спасатели и силовики еще не подобрались к эпицентру взрыва, поэтому точную причину произошедшего еще предстоит установить. Работы по разбору завалов продолжаются. В частности, сообщается, что территорию цеха придется разминировать.

«Без вести пропали 12 человек, связи с ними нет, и все они находились в эпицентре взрыва. Учитывая его мощность, скорее всего, число жертв возрастет», — сообщил собеседник канала.

Взрыв на предприятии в Челябинской области произошел вечером в среду, 22 октября. Предварительно, причиной произошедшего названы нарушения правил безопасности в технологическом процессе в одном из цехов завода. По факту происшествия возбудили уголовное дело. По последним данным, пострадали 19 человек.

