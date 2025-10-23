Появились новые данные о жертвах взрыва на заводе в Челябинской области

Текслер: Число жертв взрыва на заводе в Копейске выросло до 12

Число жертв взрыва на заводе в Копейске Челябинской области выросло до 12. Новые данные появились в Telegram-канале главы российского региона Алексея Текслера.

По информации губернатора, на текущий момент МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия. В частности, под завалами ищут еще 10 сотрудников предприятия.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших, пятеро из которых были госпитализированы. В частности, два человека находятся в ожоговом отделении.

Взрыв на предприятии в Челябинской области произошел вечером в среду, 22 октября. По одной из версий, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе в одном из цехов завода. По другой — произошла детонация боеприпасов. По факту происшествия возбудили уголовное дело.