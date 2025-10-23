Предсказано изменение в ходе СВО после отмены переговоров Путина и Трампа

Военный эксперт Живов предрек усиление ударов по Украине после срыва переговоров

Россия хотела бы завершить войну с Украиной без тотального разрушения ее территории, но если не получается, то придется атаковать более серьезно территорию страны, считает военный эксперт Алексей Живов. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрий Медведев о том, что после срыва переговоров в Венгрии Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине без оглядки на мирные переговоры.

«Мы хотим завершить войну без тотального разрушения Украины. (...) Конечно, хотелось бы без таких тяжелых последствий закончить войну победой. Раз не получается, то значит, будем бить», — сказал Живов.

Он согласился с мнением Медведева о том, что Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.

Медведев ранее заявлял о том, что благодаря тому, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, Вооруженные силы России без оглядки на мирные переговоры могут начать атаковать территорию Украины более массированными ударами.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что отменил саммит с Владимиром Путиным, так как усомнился в эффективности встречи. «Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — говорил он.

