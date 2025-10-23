Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:33, 23 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Предсказано изменение в ходе СВО после отмены переговоров Путина и Трампа

Военный эксперт Живов предрек усиление ударов по Украине после срыва переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия хотела бы завершить войну с Украиной без тотального разрушения ее территории, но если не получается, то придется атаковать более серьезно территорию страны, считает военный эксперт Алексей Живов. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрий Медведев о том, что после срыва переговоров в Венгрии Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине без оглядки на мирные переговоры.

«Мы хотим завершить войну без тотального разрушения Украины. (...) Конечно, хотелось бы без таких тяжелых последствий закончить войну победой. Раз не получается, то значит, будем бить», — сказал Живов.

Он согласился с мнением Медведева о том, что Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.

Медведев ранее заявлял о том, что благодаря тому, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, Вооруженные силы России без оглядки на мирные переговоры могут начать атаковать территорию Украины более массированными ударами.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что отменил саммит с Владимиром Путиным, так как усомнился в эффективности встречи. «Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — говорил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Сорока напала на женщину и повредила ей лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости