17:23, 23 октября 2025Ценности

Психолог объяснил желание 59-летней Екатерины Андреевой фотошопить снимки

Психолог Самбурский: Андреева улучшает свои фото из-за внутренней тревоги
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Психолог Станислав Самбурский объяснил желание телеведущей Екатерины Андреевой фотошопить снимки. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

По словам эксперта, внешняя идеальность 59-летней знаменитости становится броней против массовой нестабильности, которая выражается в политике, общественном настроении и повестке дня. «За пределами студии у нее уже нет гримера, света и суфлера, но привычка держать кадр под контролем остается. Екатерина подкрашивает ресницы, правит снимок, меняет фильтр — не чтобы обмануть, а чтобы выровнять внутренний мир. Сделать все "как надо", чтобы тревога не проступала в зрачках», — пояснил психолог.

При этом Самбурский подчеркнул, что Андреева не признает внутреннюю боль и пытается справиться с постоянным напряжением через идеализацию, поэтому улучшает собственные фото.

Она не может позволить себе быть просто уставшей женщиной. Она должна быть «излучающей энергию». Поэтому ее мистика, разговоры о телекинезе и знаках судьбы — не безумие, а способ справиться. Если мир хаотичен — пусть хотя бы кажется, что ты знаешь его тайные законы

Станислав Самбурскийпсихолог

Эксперт объяснил, что такая выверенность связана с психотипом и известностью Андреевой, которая вынуждает постоянно все контролировать.

«Но если присмотреться внимательнее — за этой холодной собранностью не пустота, а усталость. Усталость быть символом, быть правильной, быть тем, кого нельзя подвести. Когда человек слишком долго живет в образе, эмоции становятся роскошью. Поэтому в ее громком, чуть надломленном смехе в редких интервью слышится не радость, а напряжение, в рассказах о путешествиях — не легкость, а попытка сбежать от тишины», — заключил собеседник издания.

Ранее в октябре 59-летняя Екатерина Андреева показала на камеру откровенное декольте. Знаменитость запечатлела себя на камеру в ярко-оранжевом купальнике, который был оформлен подчеркивающим грудь глубоким декольте.

.
