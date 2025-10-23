Раскрыт итог дела о заколотой семье российских пенсионеров

Убивший супругов-пенсионеров в Красноярском крае осужден на 23 года

Суд приговорил заколовшего супругов-пенсионеров в Минусинске мужчину к 23 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 127 УК РФ («Покушение на незаконное лишение свободы двух лиц»), части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину») и части 1 статьи 166 УК РФ («Угон автомобиля»). Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Осужденный совершил преступление 3 марта. На допросе у следователя он рассказал, что пришел в квартиру дома на улице Тимирязева, где проживала его супруга. Однако та отказалась открывать дверь. Тогда он постучался к соседям снизу и его впустили. Он планировал перебраться в квартиру жены по балкону, но ему не разрешили. Тогда фигурант стал связывать пожилую женщину скотчем. Ее муж пытался остановить незваного гостя, но тот набросился на пару с канцелярским ножом и ножницами.