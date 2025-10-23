Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:43, 23 октября 2025Силовые структуры

Раскрыт итог дела о заколотой семье российских пенсионеров

Убивший супругов-пенсионеров в Красноярском крае осужден на 23 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд приговорил заколовшего супругов-пенсионеров в Минусинске мужчину к 23 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 127 УК РФ («Покушение на незаконное лишение свободы двух лиц»), части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину») и части 1 статьи 166 УК РФ («Угон автомобиля»). Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Осужденный совершил преступление 3 марта. На допросе у следователя он рассказал, что пришел в квартиру дома на улице Тимирязева, где проживала его супруга. Однако та отказалась открывать дверь. Тогда он постучался к соседям снизу и его впустили. Он планировал перебраться в квартиру жены по балкону, но ему не разрешили. Тогда фигурант стал связывать пожилую женщину скотчем. Ее муж пытался остановить незваного гостя, но тот набросился на пару с канцелярским ножом и ножницами.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    Собравшийся выступить в Москве американский рэпер рассказал о психическом расстройстве

    Украина перестала запасать газ

    Россиян предостерегли от уловок мошенников при аренде жилья

    Природные катастрофы достигли рекорда по причинению ущерба

    Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

    Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

    У экс-главы излюбленного туристами российского города изъяли имущество на миллиард

    В регионе России захотели запретить пропаганду абортов

    Глава МИД Венгрии заявил об одержимости ЕС войной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости