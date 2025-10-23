Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:37, 23 октября 2025Спорт

Россиян отказались допустить на Паралимпиаду

IPC сообщил, что российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде 2026 года
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom

Российских спортсменов отказались допустить на Паралимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Отмечается, что IPC получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, представляющих включенные в программу Паралимпиады 2026 года виды спорта, о том, что параатлеты из России и Белоруссии не смогут принимать участие в соревнованиях под их эгидой.

«Позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, Международного союза биатлонистов, Всемирной федерации керлинга и Международной федерации следж-хоккея в настоящее время означает, что спортсмены и команды из Белоруссии и России не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милано-Кортине», — заявил президент IPC Эндрю Парсонс.

По словам Парсонса, IPC уважает решение спортивных федераций вместе с решением Генеральной ассамблеи, которая проголосовала против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России в организации. Ранее сообщалось, что это решение позволит российским спортсменам принять участие в Паралимпиаде с национальным флагом и гимном.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в итальянских городах Милано и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. На турнире будут разыграны 79 медалей в шести видах спорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Лазейку для избежания штрафов за отсутствие регистрации у россиян запретили

    Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда»

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости