Россиян отказались допустить на Паралимпиаду

IPC сообщил, что российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде 2026 года

Российских спортсменов отказались допустить на Паралимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Отмечается, что IPC получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, представляющих включенные в программу Паралимпиады 2026 года виды спорта, о том, что параатлеты из России и Белоруссии не смогут принимать участие в соревнованиях под их эгидой.

«Позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, Международного союза биатлонистов, Всемирной федерации керлинга и Международной федерации следж-хоккея в настоящее время означает, что спортсмены и команды из Белоруссии и России не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милано-Кортине», — заявил президент IPC Эндрю Парсонс.

По словам Парсонса, IPC уважает решение спортивных федераций вместе с решением Генеральной ассамблеи, которая проголосовала против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России в организации. Ранее сообщалось, что это решение позволит российским спортсменам принять участие в Паралимпиаде с национальным флагом и гимном.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в итальянских городах Милано и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. На турнире будут разыграны 79 медалей в шести видах спорта.