Россиян предупредили об опасности сидений в китайских авто

Непрочные сиденья в китайских авто могут стоить их хозяевам жизни. Об опасности некоторых запчастей и технологий предупредил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр, его цитирует «Газета.Ru».

После инцидента в китайском Чэнду, когда водитель сгорел в салоне Xiaomi SU7 Ultra, власти КНР задумались о запрете скрытых дверных ручек. Еще одной причиной, по которым от этой опции могут отказаться — возможность отказа таких ручек после дождей. Однако ручки не самая большая проблема у китайских машин — по словам эксперта, у автомобилей из Поднебесной в случае аварии могут пополам сломаться сиденья, что может привести к потере жизни.

«То есть явно автомобили не проходили краш-тесты в том режиме, в котором их проходит среднестатистический европейский автомобиль», — пояснил Хайцеэр.

Кроме того, есть проблема с маркетинговым позиционированием систем адаптивного круиз-контроля: автопилоты пока работают в тестовом режиме, но наличие такой опции вводит водителя в заблуждение. Это или ошибка перевода, или маркетинговая уловка, которая некоторых водителей может привести к трагедии, отметил эксперт.

Вдобавок отсутствие физических кнопок для управления (у большинства машин они сейчас расположены на сенсорных экранах) чрезвычайно усложняет управление автомобилем и раздражает водителя. А расположение некоторых кнопок (как аварийной сигнализации) перенесены на потолочную консоль, что создает дополнительные неудобства. Аналогично переключение света фар, управление которым убрано в меню медиасистемы, непривычно пользователям.

Россияне называют главными недостаткам китайских автомобилей глюки оборудования и плохую адаптацию подобных машин к низким температурам. У машин случаются ошибки приборной панели при морозах, а из-за низкого качества материалов интерьера могут облазить рули, а в салоне стоять ужасный запах.