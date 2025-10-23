Россиянам назвали отрасли для удачного вложения денег

Аналитик Бережная: В IT и цифровые технологии можно вкладывать деньги

IT и цифровые технологии станут оптимальным выбором для инвесторов для удачного вложения денежных средств в 2026 году. Удачные отрасли для инвестиций перечислила консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная. Ее слова приводит газета «Известия».

Эти отрасли продолжают демонстрировать развитие даже в непростых макроэкономических условиях, отметила аналитик. Они станут идеальным вариантом для среднесрочного или долгосрочного вложения денежных средств, пояснила Бережная.

Спрос на решения в области кибербезопасности, финтех-приложения и платформы для управления личными финансами будет оставаться устойчивым в обозримом будущем на фоне внедрения цифрового рубля и ускорения импортозамещения в технологическом секторе, полагает эксперт. Компании в этих отраслях способны генерировать устойчивый спрос и прибыль даже в условиях ограниченного ресурса, резюмировала Бережная.

Что касается краткосрочных целей, то еще долгое время будут оставаться выгодными для россиян банковские вклады, утверждал ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Ставки по такого рода банковским продуктам продолжат находиться на высоком уровне — до тех пор, пока ключевая ставка не станет однозначной. До этого еще далеко, констатировал зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его оценке, в следующем году ставка регулятора не опустится ниже 10 процентов годовых.