Россиянам рассказали о выходных в ноябре

HH.ru: Россияне в ноябре будут отдыхать 11 дней

Россияне в ноябре в общей сложности будут работать всего 11 дней. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.

Также в следующем месяце россиян ждут 19 рабочих дней.

Ранее россиянам напомнили, что в конце октября их ждет шестидневная рабочая неделя, после которой последуют длинные выходные в честь Дня народного единства.

В 2026 году в России будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Наиболее коротким месяцем на работе станет январь. Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, если к выходным прибавить 28-дневный оплачиваемый отпуск, то работать россияне будут всего на 101 день больше, чем отдыхать.

