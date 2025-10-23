Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:03, 23 октября 2025Путешествия

Россияне пожаловались на отравление едой со шведского стола в пятизвездочном отеле Турции

Shot: Россияне пожаловались на отравление в пятизвездочном отеле Аланьи
Алина Черненко

Фото: zoff / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы пожаловались на отравление в пятизвездочном отеле на турецком курорте Аланья. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Несколько семей соотечественников, отдыхающих в Q Premium Resort, рассказали изданию, что после ужина у них появились тошнота, рвота и диарея. Часть пострадавших думает, что причиной недомогания стала еда со шведского стола. Другие подозревают, что подхватили вирус. Все заболевшие лечатся самостоятельно.

Материалы по теме:
Вирус Коксаки напугал туристов в Турции. Чем он опасен для россиян и как не подцепить его на отдыхе?
Вирус Коксаки напугал туристов в Турции. Чем он опасен для россиян и как не подцепить его на отдыхе?
5 июня 2025
Опасный вирус подкосил десятки российских туристов в Турции. Симптомы — сильная рвота и высокая температура
Опасный вирус подкосил десятки российских туристов в Турции. Симптомы — сильная рвота и высокая температура
4 сентября 2025

По словам пищевых экспертов, на которых ссылается источник, риск отравления на шведском столе выше из-за возможного перекрестного загрязнения. Кроме того, блюда не должны готовиться с вечера и должны быть реализованы в течение трех часов.

Ранее сообщалось, что десятки россиян в августе 2025 года пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, на отдыхе в Турции. Соотечественники могли подхватить ее на пляжах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    Обломки беспилотника попали в автобус с пассажирами в Подмосковье

    Собравшийся выступить в Москве американский рэпер рассказал о психическом расстройстве

    Украина перестала запасать газ

    Россиян предостерегли от уловок мошенников при аренде жилья

    Природные катастрофы достигли рекорда по причинению ущерба

    Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

    Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

    У экс-главы излюбленного туристами российского города изъяли имущество на миллиард

    В регионе России захотели запретить пропаганду абортов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости