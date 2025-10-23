Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:37, 23 октября 2025Путешествия

Россиянин описал отношение белорусов к соотечественникам словами «негатив проскальзывает»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россиянин Максим Лозунов описал отношение белорусов к соотечественникам словами «негатив проскальзывает». Об этом российский путешественник рассказал «АБН24».

Граждане Белоруссии искренне любят россиян, а официальные отношения двух стран можно назвать тесными и союзническими, подчеркнул Лозунов. По его словам, белорусы трепетно относятся к своему суверенитету, не хотят терять независимость и не любят, когда туристы путают исторические факты или сравнивают их родину с Россией.

Материалы по теме:
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
23 июня 2025
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
23 июня 2025

«Местные жители сильно обижаются, когда кто-то говорит, что их страна — просто "придаток" России. <...> Это сильно задевает», — объяснил Лозунов. Также опытный путешественник напомнил, что порой причиной негативного отношения к туристам из России становится поведение приезжих. Хамство и нарушение правил поведения может стать причиной конфликта, заключил он.

Ранее россиянин отдохнул с семьей в санатории около белорусского города Гродно и описал свой опыт фразой «назад в прошлое за большие деньги». Он удивился, что каждый прием пищи в санатории проходил по жестко определенному расписанию, а сотрудницы пристально наблюдали за гостями.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

    62-летняя Деми Мур похвасталась фигурой в нижнем белье на обложке журнала

    Маск захотел управлять армией роботов

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

    Страны ЕС переругались из-за российских активов

    Арестованного французского велосипедиста признали виновным и освободили в зале суда

    К Волчанску перебросили личный состав спецрот ВСУ

    В Молдавии открыли кладбище пособников Гитлера

    Российскую школьницу более пяти часов удерживали в магазине по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости