Россиянин описал отношение белорусов к соотечественникам словами «негатив проскальзывает»

Россиянин Максим Лозунов описал отношение белорусов к соотечественникам словами «негатив проскальзывает». Об этом российский путешественник рассказал «АБН24».

Граждане Белоруссии искренне любят россиян, а официальные отношения двух стран можно назвать тесными и союзническими, подчеркнул Лозунов. По его словам, белорусы трепетно относятся к своему суверенитету, не хотят терять независимость и не любят, когда туристы путают исторические факты или сравнивают их родину с Россией.

«Местные жители сильно обижаются, когда кто-то говорит, что их страна — просто "придаток" России. <...> Это сильно задевает», — объяснил Лозунов. Также опытный путешественник напомнил, что порой причиной негативного отношения к туристам из России становится поведение приезжих. Хамство и нарушение правил поведения может стать причиной конфликта, заключил он.

Ранее россиянин отдохнул с семьей в санатории около белорусского города Гродно и описал свой опыт фразой «назад в прошлое за большие деньги». Он удивился, что каждый прием пищи в санатории проходил по жестко определенному расписанию, а сотрудницы пристально наблюдали за гостями.