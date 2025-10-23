Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:48, 23 октября 2025Из жизни

Россиянин захотел сэкономить 15 рублей на покупке и потерял 40 тысяч рублей

Житель Липецка подал в суд на магазин из-за 15 рублей и потерял 40 тысяч рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Житель Липецка инициировал судебное разбирательство из-за разной цены на один и тот же напиток на ценнике и на кассе. Об этом сообщает RT со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Липецкой области.

Мужчине объяснили, что цена на витрине указана с учетом скидки — только с помощью скидочной карты можно было бы сэкономить 15 рублей. Представители магазина предложили покупателю несколько вариантов решения проблемы: использовать чужую скидочную карту или даже забрать товар бесплатно. Однако покупатель счел это оскорблением и захотел проучить магазин. В результате он купил напиток по полной стоимости, зафиксировал ценник и подал иск против магазина.

На услуги адвоката ему пришлось потратить 40 тысяч рублей, которые ему никто не компенсировал. Суд отказал в удовлетворении иска, указав на «явное злоупотребление истцом своим правом», поскольку «магазин принимал все досудебные меры для урегулирования конфликта». В решении подчеркивается, что действия ответчика не нарушают закон «О защите прав потребителей», а настойчивость истца привела лишь к дополнительным финансовым потерям.

Материалы по теме:
Эффективная экономия Можно ли снизить расходы в Москве
Эффективная экономияМожно ли снизить расходы в Москве
31 октября 2020
Совсем поехали Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
Совсем поехалиМосквичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
6 июля 2018
Дорога перемен. В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Дорога перемен.В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
2 ноября 2021

Ранее в Чили офисный работник оставил себе 330 месячных зарплат, которые ему выплатили случайно. Компания подала на него в суд, обвинив в краже, но судья отклонил их иск. Он объяснил, что в случае бывшего работника речь идет об излишнем взыскании.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Сорока напала на женщину и повредила ей лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости