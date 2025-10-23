Россия
10:44, 23 октября 2025Россия

Российские студенты медтехникума выпивали во время пары с преподавателем и попали на видео

В Обнинске студенты медтехникума выпивали во время пары с преподавателем
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Обнинске Калужской области студенты медицинского техникума выпивали во время пары с преподавателем. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия».

На представленных кадрах видно, как во время занятия студентки передают друг другу пластиковые бутылки с вином. Затем они начинают распивать из рюмок вместе с преподавателем.

В региональном Минздраве рассказали, что по факту инцидента начали проводить проверку. Также с преподавателя, который был замечен в компании студентов, взяли письменное объяснение.

В ведомстве уточнили, что рассматривается вопрос о его служебном соответствии и дальнейшей профессиональной деятельности.

До этого сообщалось, что руководство Ярославского университета имени Демидова пригрозило отчислением студенту, который пришел на лекцию в женском платье.

