Российские студенты медтехникума выпивали во время пары с преподавателем и попали на видео

В Обнинске Калужской области студенты медицинского техникума выпивали во время пары с преподавателем. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия».
На представленных кадрах видно, как во время занятия студентки передают друг другу пластиковые бутылки с вином. Затем они начинают распивать из рюмок вместе с преподавателем.
В региональном Минздраве рассказали, что по факту инцидента начали проводить проверку. Также с преподавателя, который был замечен в компании студентов, взяли письменное объяснение.
В ведомстве уточнили, что рассматривается вопрос о его служебном соответствии и дальнейшей профессиональной деятельности.
До этого сообщалось, что руководство Ярославского университета имени Демидова пригрозило отчислением студенту, который пришел на лекцию в женском платье.