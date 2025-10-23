Секретные военные документы оказались на свалке

Onet: Секретные военные документы нашли на свалке в Польше

Секретные военные документы нашли на свалке в Польше. Об этом сообщает Onet.

«Владелец земельного участка в Сувалках обнаружил в мусоре, который выбросила фирма, ремонтирующая принадлежавшее армии здание, личные данные солдат из частей на восточном фланге и документы, содержащие чувствительную для безопасности государства информацию», — говорится в материале.

Как отмечает издание, данную ремонтную фирму выбрали для проведения работ по результатам тендера, несмотря на то, что в отношении ее владельца велось прокурорское расследование, а он сам попал под стражу.

Один из военнослужащих, личные данные которого оказались на свалке, отказался комментировать ситуацию, потому что тогда «ему пришлось бы использовать нецензурные слова».

Ранее стало известно, что шведский чиновник в 2022 году после визита премьер-министра страны Ульфа Кристерссона в Турцию забыл в туалете аэропорта Стокгольм-Арланда документы о вступлении в НАТО. В правительстве Швеции заявили, что найденные уборщицей в туалете документы не относятся к категории секретных.