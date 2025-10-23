Мир
11:28, 23 октября 2025Мир

Секретные военные документы оказались на свалке

Onet: Секретные военные документы нашли на свалке в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrey Abryutin / Shutterstock / Fotodom

Секретные военные документы нашли на свалке в Польше. Об этом сообщает Onet.

«Владелец земельного участка в Сувалках обнаружил в мусоре, который выбросила фирма, ремонтирующая принадлежавшее армии здание, личные данные солдат из частей на восточном фланге и документы, содержащие чувствительную для безопасности государства информацию», — говорится в материале.

Как отмечает издание, данную ремонтную фирму выбрали для проведения работ по результатам тендера, несмотря на то, что в отношении ее владельца велось прокурорское расследование, а он сам попал под стражу.

Один из военнослужащих, личные данные которого оказались на свалке, отказался комментировать ситуацию, потому что тогда «ему пришлось бы использовать нецензурные слова».

Ранее стало известно, что шведский чиновник в 2022 году после визита премьер-министра страны Ульфа Кристерссона в Турцию забыл в туалете аэропорта Стокгольм-Арланда документы о вступлении в НАТО. В правительстве Швеции заявили, что найденные уборщицей в туалете документы не относятся к категории секретных.

