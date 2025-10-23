Бывший СССР
Состав штурмовых подразделений ВСУ описали словами «маргиналы и бомжи»

РИА Новости: ВСУ бросают в штурмы бомжей и маргиналов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Основу штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют лица маргинальной наружности. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Маргиналы и бомжи — основа штурмовых подразделений ВСУ», — заявил собеседник агентства.

Представитель российских силовых структур также привел слова заместителя командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрия Кухарчука о том, что в учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бомжей и алкоголиков.

«Кроме того, большой процент новобранцев имеют инвалидность и различные формы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза», — сообщил он.

Ранее один из мобилизованных в ВСУ рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования забирают больных туберкулезом, наркоманов и бомжей.

