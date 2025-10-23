Наука и техника
00:30, 23 октября 2025Наука и техника

Советский Т-72 заметили на дороге в США

«РГ»: На дороге в США заметили советский танк Т-72Б
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Интернет-портал «Российская газета»

Советский танк Т-72Б заметили в ходе перевозки по дороге общего пользования в штате Техас, США. На соответствующий ролик обратила внимание «Российская газета» («РГ»).

На ролике виден Т-72Б, который можно отличить от других модификаций по расположению блоков динамической защиты «Контакт-1». Машину без внешних повреждений перевозили на большегрузном трале.

«Кому принадлежит и как попал за океан этот "семьдесят второй", неизвестно. Известно, что в США подобная тяжелая гусеничная техника может находиться у частных коллекционеров, в музеях», — говорится в материале.

Также издание напомнило, что США периодически приобретают зарубежные образцы техники для последующего изучения на полигонах и участия в учениях.

Т-72Б начали выпускать в 1985 году. Помимо «Контакта», этот вариант получил усиленное бронирование и более совершенное оборудование. Т-72Б оснащали двигателями В-84 мощностью 840 лошадиных сил.

Ранее в октябре в США заметили украинскую модификацию советского Т-80УД — Т-84. Четыре машины этого типа приобрели в 2003-2004 годах. Американцы получили танки с модернизированным комплексом активной защиты «Дрозд».

