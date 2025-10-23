Стала известна дата рассмотрения дела политика Гозмана

Военный суд 11 ноября заочно рассмотрит дело Гозмана об оправдании терроризма

Второй западный окружной военный суд 11 ноября заочно рассмотрит дело в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание назначено на 10:00 по московскому времени.

Гозман заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет"»).

По утверждению следствия, в 2023 году в своем интервью зарубежному изданию Гозман призывал к террористической деятельности на территории России. Кроме того, в нем содержались признаки пропаганды терроризма.