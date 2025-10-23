Культура
14:15, 23 октября 2025Культура

Стало известно об угрозе карьере Славы

Рудченко: Карьера Славы оказалась под угрозой после расставания с Данилицким
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Карьера певицы Анастасии Сланевской, известной под псевдонимом Слава, оказалась под угрозой после ее расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким. Такое мнение выразил продюсер Павел Рудченко, его цитирует сайт «Страсти».

Он отметил, что экс-возлюбленный артистки, имея финансовые возможности, помогал ей расти в шоу-бизнесе и укреплять свои позиции. «Конечно, когда артист находится в свободном плавании, без финансирования, начинаются проблемы с творчеством, донесением творческого материала до аудитории. Когда Слава осталась без финансирования своих идей, то это сказалось на успехе», — сказал Рудченко.

Продюсер подчеркнул, что у исполнительницы есть своя аудитория, но при этом «ей необходимы определенные вложения для дальнейшей успешной работы в шоу-бизнесе».

Ранее Слава заявила об отмене выхода клипа на песню «В сердце бьет молния» из-за обмана продюсеров. Артистка сообщила, что ее кинул продюсерский центр имени Михаила Гуцериева.

