Стоянов высказался о размере пенсии

Актер Стоянов заявил, что на его пенсию было бы трудно прожить
Мария Большакова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер театра и кино, известный российский юморист Юрий Стоянов высказался о размере своей пенсии. Его слова приводит «Газета.Ru».

«[Мои] пенсионные деньги — очень небольшие суммы. Пенсию, естественно, трачу, но и продолжаю зарабатывать», — рассказал Стоянов. Юморист добавил, что, несмотря на то, что получает надбавку за звание народного артиста России, на его пенсию было бы трудно прожить.

Стоянов признался, что до сих пор удивляется, когда ему приходят обязательные выплаты, так как он не чувствует себя пенсионером. Актер уточнил, что он очень много работает.

Ранее стал известен размер пенсий телеведущих Дмитрия Диброва и Николая Дроздова. Сообщалось, что они оба получают по 40 тысяч рублей. Дибров отметил, что считает эту сумму справедливой.

До этого о своей пенсии рассказала ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова. Она заявила, что получает менее 18 тысяч рублей.

