Тина Канделаки похвасталась фигурой в кроп-топе после похудения

Телеведущая Тина Канделаки похвасталась фигурой в кроп-топе после похудения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @tina_kandelaki

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки похвасталась фигурой в откровенном виде после похудения. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя телезвезда поделилась видео из спортзала. Она запечатлела себя на камеру в облегающих черных лосинах, высоких носках и кроссовках. Кроме того, Канделаки позировала перед зеркалом в белом кроп-топе, который подчеркивал ее мышцы и пресс.

В ролике знаменитость призналась, что похудела. Однако ее фитнес-тренер предупредила, что это явление имеет отрицательные стороны. Так, специалист обратила внимание на то, что из мышц журналистки ушла вода. «Тиночка Канделаки, нажри один килограмм, и будет лучше», — с иронией отметила Канделаки.

Ранее российская певица Ирина Ортман раскрыла секрет быстрого похудения.

