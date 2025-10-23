Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:38, 23 октября 2025Мир

Трамп пригрозил одной стране утратой поддержки США

Time: Трамп пригрозил Израилю утратой поддержки США в случае аннексии Иордана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Израилю утратой поддержки США в случае попытки аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом глава государства сообщил в интервью газете Time.

«Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. Если это произойдет, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов», — подчеркнул Трамп.

Ранее источники газеты The New York Times рассказали, что президент США опасается попытки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выйти из мирной сделки с радикальной палестинской группировкой ХАМАС по сектору Газа.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

    Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

    Россияне начали возвращаться в офисы

    Решение Трампа ввести санкции после отмены встречи с Путиным объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости