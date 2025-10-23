Трамп пригрозил одной стране утратой поддержки США

Time: Трамп пригрозил Израилю утратой поддержки США в случае аннексии Иордана

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Израилю утратой поддержки США в случае попытки аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом глава государства сообщил в интервью газете Time.

«Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. Если это произойдет, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов», — подчеркнул Трамп.

Ранее источники газеты The New York Times рассказали, что президент США опасается попытки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выйти из мирной сделки с радикальной палестинской группировкой ХАМАС по сектору Газа.