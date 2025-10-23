Мир
23:14, 23 октября 2025

Трамп раскрыл ожидания от встречи с Си Цзиньпином

Трамп ждет хорошего результата от встречи с Си Цзиньпином
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что ждет хорошего результата от встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Он высказался об этом в Белом доме

«Думаю, все закончится очень хорошо, и все будут очень счастливы», — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что американский президент и глава Китая проведут встречу в Южной Корее. Саммит состоится 30 октября, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

До этого журналисты агентства Bloomberg выяснили, что Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином варианты завершения конфликта на Украине.

