Цены на популярный напиток выросли до нового рекорда

Bloomberg: Арабика подорожала до исторического максимума в $4,3510 за фунт

Фьючерсы на кофе выросли до нового рекорда. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

Причиной этого стали опасения по поводу урожая в Бразилии и пошлин США, которые угрожают стабильности поставок и создают риски для дальнейшего роста цен на зерна.

Так, цены на арабику, сорт, который предпочитают такие сети, как Starbucks, выросли на 3,4 процента, достигнув исторического максимума в 4,3510 доллара за фунт. Предыдущий рекорд в феврале составлял 4,2995 доллара. В целом с начала августа фьючерсы выросли более чем на 50 процентов. Сокращение запасов на складах делает рынок все более чувствительным к влиянию бразильской погоды и пошлин. Как пишет агентство, это может усугубить последствия для потребителей, которые и так переплачивают за этот популярный напиток.

Недавнее исследование показало, что в России 32 процента жителей тратят на кофе с собой от трех до пяти тысяч рублей в месяц. Еще 26 процентов расходуют на эти цели до 500 рублей в месяц, а 16 процентов — от 500 до 1500 рублей. У двух процентов расходы превышают десять тысяч рублей.