Турист-серфер бросился в воду ради спасения тонущего друга и не выжил

The Sun: В Австралии турист-серфер попытался спасти друга и не выжил
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Lubo3908 / Shutterstock / Fotodom

В Австралии в прибрежной зоне Мельбурна турист-серфер бросился в воду ради спасения тонущего друга, у которого сломалась доска, и не выжил. Об этом пишет газета The Sun.

Трагедия произошла 22 октября недалеко от пирса Франкстон, когда 36-летний британский турист решил заняться серфингом во время сложных погодных условий. Порывы ветра в тот день достигали 128 километров в час. По словам следователей, мужчину охватил приступ паники после того, как его доска для серфинга сломалась. Уточнялось также, что у британца был минимальный опыт в этом виде спорта.

43-летний друг туриста бросился в воду и попытался спасти его, но оба мужчины не выжили. Непогода затруднила спасательную операцию — специалистам пришлось задействовать полицейский вертолет на сильном ветру. «Погодные условия [в тот день] не являлись подходящими для серфинга в воде независимо от того, есть у вас опыт или нет», — заявила инспектор Никсон.

Ранее россиянин проигнорировал большие волны в море у курортного города Нячанг во Вьетнаме и оказался унесенным на глубину. Это заметил его друг и вместе со спасателями бросился на помощь мужчине. Туриста удалось спасти.

