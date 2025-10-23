Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:03, 23 октября 2025Экономика

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

EMSC: У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: menur / Shutterstock / Fotodom

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 20:46 по местному времени (14:46 мск) в море Банда, эпицентр находился в 211 километрах на юго-запад от города Туал с населением около 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 92 километра. Угроза цунами при этом не объявлялась.

Помимо этого, за час до этого землетрясения на индонезийском острове Суматра было зарегистрировано еще одно — чуть меньшее по силе. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,0.

Накануне стало известно о мощном землетрясении в Японии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Названы сроки сертификации российско-белорусского самолета

    Трагедию со взорвавшейся колонкой в Луганске назвали терактом

    Эффективность санкций США против России поставили под сомнение

    Пострадавшие от российского мотивационного блогера отказались принимать от него деньги

    Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

    У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

    Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

    Туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон

    Зеленский обсудил замороженные российские активы с лидером члена НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости