EMSC: У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 20:46 по местному времени (14:46 мск) в море Банда, эпицентр находился в 211 километрах на юго-запад от города Туал с населением около 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 92 километра. Угроза цунами при этом не объявлялась.

Помимо этого, за час до этого землетрясения на индонезийском острове Суматра было зарегистрировано еще одно — чуть меньшее по силе. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,0.

Накануне стало известно о мощном землетрясении в Японии.

