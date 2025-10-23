Украина начала обсуждать с ЕС варианты решения конфликта

Politico: Украина и ЕС обсуждают варианты решения кризиса

Страны Европейского союза (ЕС) и Украина обсуждают несколько вариантов прекращения огня в рамках украинского кризиса. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

По данным издания, участие в дискуссии принимают лидеры Великобритании, Франции и других европейских столицах. В частности, один из вариантов предусматривает создание совета, который возглавит президент США Дональд Трамп.

В дальнейшем варианты будут предложены на рассмотрение президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что дипломатический вариант завершения украинского конфликта является приоритетным для России. Он пояснил, что такой вариант будет« и эффективнее, и быстрее».