Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:25, 23 октября 2025Мир

Украина начала обсуждать с ЕС варианты решения конфликта

Politico: Украина и ЕС обсуждают варианты решения кризиса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) и Украина обсуждают несколько вариантов прекращения огня в рамках украинского кризиса. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

По данным издания, участие в дискуссии принимают лидеры Великобритании, Франции и других европейских столицах. В частности, один из вариантов предусматривает создание совета, который возглавит президент США Дональд Трамп.

В дальнейшем варианты будут предложены на рассмотрение президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что дипломатический вариант завершения украинского конфликта является приоритетным для России. Он пояснил, что такой вариант будет« и эффективнее, и быстрее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об отмене встречи с Путиным

    В российском регионе уничтожили восемь украинских беспилотников

    Багаж экс-ведущего Первого канала проверили на бриллианты из Лувра

    Девушка провела минуту в доме бойфренда и перестала отвечать на его звонки

    Генсек НАТО заявил о готовности сбивать самолеты России только в случае угрозы

    Украина начала обсуждать с ЕС варианты решения конфликта

    В США раскрыли план Трампа против России

    Число погибших при взрыве в Копейске выросло

    Названы главные недостатки смартфонов Google

    Вечно занятым людям подсказали способ найти время для секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости