Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:49, 23 октября 2025Интернет и СМИ

Украину предупредили об ухудшении положения

Польский журналист Лисицкий: Срыв саммита в Будапеште ухудшит положение Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Главный редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий заявил, что отмена встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште ухудшит положение Украины. Об этом он высказался в эфире одноименного YouTube-канала.

По мнению журналиста, сейчас окно возможностей закрыто. Он подчеркнул, что чем дольше длится кризис, тем больше у России возможностей «нанести решающий удар».

«Затяжной конфликт крайне неблагоприятен для Украины, она находится в крайне плохом положении, по сути, в наихудшем, и если Киев не пойдет на компромисс, то его просто уничтожат», — предупредил он.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. При этом он допустил, что переговоры состоятся в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

    62-летняя Деми Мур похвасталась фигурой в нижнем белье на обложке журнала

    Маск захотел управлять армией роботов

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

    Страны ЕС переругались из-за российских активов

    Арестованного французского велосипедиста признали виновным и освободили в зале суда

    К Волчанску перебросили личный состав спецрот ВСУ

    В Молдавии открыли кладбище пособников Гитлера

    Российскую школьницу более пяти часов удерживали в магазине по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости