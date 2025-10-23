Умер легенда «Торпедо» Виктор Шустиков

Бывший футболист «Торпедо» Виктор Шустиков умер в 86 лет

Советский футболист и многолетний защитник столичного «Торпедо» Виктор Шустиков умер в 86 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале автозаводского клуба.

«Торпедо» выразило соболезнования родным и близким бывшего спортсмена. Причины смерти Шустикова не называются.

Шустиков выступал за «Торпедо» с 1958 по 1972 год и провел за команду рекордные 427 матчей. В составе клуба он дважды становился чемпионом СССР — в 1960 и 1965 годах. Трижды брал Кубок СССР (1960, 1968, 1972) и дважды признавался лучшим футболистом страны — в 1963 и 1964 годах.

После окончания игровой карьеры Шустиков перешел на тренерскую работу и с 1974 по 1980 год входил в тренерский штаб «Торпедо». В 1975 году он привел дубль клуба к победе в чемпионате.

За сборную СССР Шустиков сыграл 10 матчей и забил один гол. В 1964 году вместе с национальной командой стал финалистом чемпионата Европы.