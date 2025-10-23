Ушедший из России автогигант уволит сотни сотрудников из-за кризиса

Руководство Volvo Cars уволит около тысячи работников ради снижения расходов

Руководство ушедшего из России автогиганта — концерна Volvo Cars — приняло решение уволить порядка тысячи сотрудников ради сокращения операционных расходов. Об этом заявил финансовый директор компании Фредрик Ханссон, его слова приводит ТАСС.

Массовое сокращение затронет работников компании в Швеции, отметил финдиректор. «В Швеции увольняют около тысячи сотрудников Volvo», — резюмировал Ханссон.

Решение принято на фоне затяжного падения спроса на ключевых рынках сбыта. По итогам третьего квартала продажи автомобилей Volvo сократились на 7 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года. В июле-сентябре компании удалось реализовать в общей сложности 160,5 тысячи машин.

В то же время финансовые результаты концерна в целом оказались выше ожиданий участников рынка. По итогам третьего квартала прибыль Volvo Cars до налогообложения увеличилась до 6,2 миллиарда шведских крон (около 660 миллионов долларов по актуальному курсу валют).

Несмотря на улучшение финансовых показателей, руководство автогиганта с опаской смотрит на перспективы борьбы с усиливающими свое влияние китайскими производителями электрокаров Глава концерна Хокан Самуэльссон назвал безальтернативным скорое превращение глобальной автомобильной отрасли в электрическую. Стоимость подобного вида машин через десять лет, согласно его ожиданиям, окажется существенно ниже нынешней. Этому будет способствовать в том числе активный демпинг со стороны концернов КНР. В подобных условиях далеко не все участники мирового автопрома смогут адаптироваться к новым реалиям, а некоторые из них столкнутся с угрозой исчезновения, констатировал Самуэльссон.