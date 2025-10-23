В Белом доме назвали главный приоритет Трампа

Белый дом: Главным приоритетом Трампа является строительство бального зала

Главным приоритетом президента США Дональда Трампа является строительство балльного зала в Белом доме. Об этом заявила пресс-секретарь администрации американского президента Кэролайн Левитт на пресс-конференции.

«На данный момент и время бальный зал является главным приоритетом президента», — сказала она, добавив, что Трамп «в душе строитель».

Левитт подчеркнула, что президент США всегда думает о том, что можно было бы улучшить в Белом доме. По ее словам, Трамп пока не планирует перестраивать другие части резиденции главы государства.

Ранее бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала. «Это не его дом, а наш. А он его разрушает», — написала она.