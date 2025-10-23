В Белом доме сделали заявление о встрече Путина и Трампа

Белый дом: Встреча Путина и Трампа все еще возможна

Встреча президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа возможна в дальнейшем. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Встреча между этими двумя лидерами не снимается с повестки. Президент и вся администрация надеются, что она может произойти когда-нибудь», — указала она.

При этом Левитт подчеркнула, что американская сторона должна быть уверена в том, что встреча будет иметь «позитивный результат», и что она станет «хорошим использованием времени» главы Соединенных Штатов.

Ранее Трамп отменил встречу с российским президентом в Будапеште. Он сказал, что у него сложилось впечатление, что стороны не достигнут нужной цели, но добавил, что встреча состоится в будущем. Путин, в свою очередь, выразил мнение, что речь может идти лишь о переносе встречи.