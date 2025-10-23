В ЕС призвали Трампа предоставить Украине Tomahawk для ударов вглубь России

Премьер Финляндии Орпо: Трамп должен дать Украине Tomahawk для ударов по России

Президент США Дональд Трамп «должен предоставить» Украине крылатые ракеты Tomahawk для нанесения ударов вглубь российской территории. С таким заявлением выступил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, его слова приводит Politico.

«Если мы хотим остановить конфликт, мы должны быть на том же уровне, что и Россия, или даже сильнее (...). Я очень надеюсь, что они смогут получить необходимые возможности для удара по России. Мы знаем, что это вопрос, который решают [президент Украины Владимир] Зеленский и США, и я очень надеюсь, что они придут к решению», — отметил глава финского правительства.

Орпо также призвал американского лидера предоставить Украине оружие, в том числе ракеты Tomahawk, необходимое ей для якобы «самообороны».

Ранее Трамп заявил, что американские военные обучаются использованию ракет Tomahawk в течение шести месяцев, но не будут делиться этими знаниями с другими странами.

Кроме того, 17 октября Трамп во время встречи в Белом доме призвал своего украинского коллегу не рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk.