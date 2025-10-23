Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 23 октября 2025Экономика

В Германии передумали выпускать коллекционные монеты из-за роста цен

FT: В ФРГ передумали выпускать коллекционные монеты из-за подорожания серебра
Вячеслав Агапов

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министерство финансов Германии передумало выпускать коллекционные монеты. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Решение властей ФРГ затронет выпуск двух коллекционных монет номиналом 20 и 25 евро из серебра. Причиной стал резкий рост цен на драгоценный металл, в результате которого материальная стоимость монет весом 16,6 и 22 грамма превысила их номинальную.

Первоначально планировалось в конце 2025 года выпустить монеты в 25 евро с изображением трех волхвов из рождественского цикла весом в 22 грамма, а в январе 2026-го — монеты в честь 125-летия открытия Вуппертальской монорельсовой дороги, на которых изображена слониха, выпрыгнувшая из вагона.

К середине октября серебро подорожало до исторических максимумов. Его цена впервые превысила 52 доллара за унцию, хотя еще месяц назад находилась на уровне 43 долларов, что тоже было многолетним максимумом.

Тем временем Банк России, невзирая на подорожание драгметаллов, решил выпустить инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец». Монеты номиналом 100 и 200 рублей будут весить 15,55 и 31,1 грамма и будут выполнены из золота 999-й пробы. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    В России призвали переориентировать программу маткапитала

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости