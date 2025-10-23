В Германии передумали выпускать коллекционные монеты из-за роста цен

FT: В ФРГ передумали выпускать коллекционные монеты из-за подорожания серебра

Министерство финансов Германии передумало выпускать коллекционные монеты. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Решение властей ФРГ затронет выпуск двух коллекционных монет номиналом 20 и 25 евро из серебра. Причиной стал резкий рост цен на драгоценный металл, в результате которого материальная стоимость монет весом 16,6 и 22 грамма превысила их номинальную.

Первоначально планировалось в конце 2025 года выпустить монеты в 25 евро с изображением трех волхвов из рождественского цикла весом в 22 грамма, а в январе 2026-го — монеты в честь 125-летия открытия Вуппертальской монорельсовой дороги, на которых изображена слониха, выпрыгнувшая из вагона.

К середине октября серебро подорожало до исторических максимумов. Его цена впервые превысила 52 доллара за унцию, хотя еще месяц назад находилась на уровне 43 долларов, что тоже было многолетним максимумом.

Тем временем Банк России, невзирая на подорожание драгметаллов, решил выпустить инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец». Монеты номиналом 100 и 200 рублей будут весить 15,55 и 31,1 грамма и будут выполнены из золота 999-й пробы. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.