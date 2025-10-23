Мир
13:41, 23 октября 2025Мир

В МИД отреагировали на запрет ЕС на импорт российского газа

Захарова назвала полным мраком запрет ЕС на импорт российского газа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «полным мраком» запрет Европейского союза (ЕС) на импорт российского газа. Об этом она заявила во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Классическая история по реализации философской концепции "назло бабушке отморожу уши"», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, европейские страны ставят перед собой цель нанести максимальный ущерб топливно-энергетическому комплексу России, не обращая внимания на несоответствие этого собственным интересам ЕС.

Ранее страны ЕС договорились о прекращении импорта российских нефти и газа к 2028 году.

