В Молдавии открыли кладбище пособников Гитлера

Петрович: В селе Заим в Молдавии открыли кладбище румынских пособников Гитлера
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

В селе Заим в Молдавии открыли кладбище румынских коллаборационистов, сотрудничавших с Третьим рейхом. Об этом сообщил в Telegram глава национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«Ассоциация по героизации нацизма Monumentum открыла очередное кладбище "румынских героев". На сей раз в селе Заим Каушанского района», — рассказал политик.

Он добавил, что к участию в героизации нацистских пособников привлекли детей, которым дали в руки румынские флаги, перевернутые вверх ногами.

Ранее президент Молдавии Майя Санду ответила на критику назначения нового премьер-министра, американца молдавского происхождения из Украины Александра Мунтяну, словами об экс-президенте Франции Шарле де Голле. Шарль де Голль был президентом Франции после Второй мировой войны. В годы оккупации Гитлера стал лидером и символом французского Сопротивления.

