13:12, 23 октября 2025Россия

В регионе России захотели запретить пропаганду абортов

В Якутии одобрили запрет пропаганды абортов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Якутии захотели запретить пропаганду абортов. Законопроект в первом чтении одобрили депутаты Государственного собрания региона России, передает ТАСС.

«Сложившаяся практика показывает, что существующих федеральных мер недостаточно для кардинального решения проблемы искусственного прерывания беременности», — подчеркнул депутат Иван Луцкан, уточнив, что речь идет не о запрете абортов, а именно о склонении женщин к этому действию.

Согласно приведенной им статистике, в 2024 году на 10 778 рождений в республике приходилось 4709 абортов, в 2023-м — на 11 032 рождения — 4833 аборта. По его данным, более 40 процентов женщин в анонимном анкетировании указывали, что так или иначе они подверглись определенной форме склонения к искусственному прерыванию беременности.

Парламентарии в Якутии определили три направления, по которым будут установить факт ответственности за нарушение закона о запрете склонения к абортам. «Это подкуп, то есть, допустим, лицо подкупает конкретно женщину, чтобы она прервала беременность, дальше угрожает ей, и пропаганда искусственного прерывания беременности», — пояснил Луцкан.

Ранее в России инициировали введение на федеральном уровне штрафа в размере до 800 тысяч рублей за склонение женщин к аборту. В случае принятия предлагаемых изменений поправки вступят в силу в течение 10 дней после официального опубликования документа.

